«Краснодар» начал сезон с победы над «Рубином»

«Рубин» потерпел поражение от «Краснодара» в матче первого тура РПЛ (1:3).
На 12-й минуте казанская команда повела в счёте после гола Мирлинда Даку. На 18-й хозяева поля остались в меньшинстве — красную карточку получил Илья Рожков, это первое удаление в новом сезоне чемпионата России. На 45+6-й краснодарцы отыгрались усилиями Хуана Боселли. Второй гол гостей провёл Никита Кривцов на 53-й. На 90+4-й ещё один мяч «быков» забил Кристиан.
Даже не знаю, что в этом мяче было прекраснее- гол или изумительный пас пяткой от Боселли!!! Гол со штрафного, который многими классифицируется как вратарский, по существу был не самый простой- с отскоком от земли. Такие мячи пропускали и Пильгуй в Ташкенте и Дектерев в финале кубка СССР. Другими словами, если и предъявлять претензии, то скорее к стенке, но не к Ставеру.
Трудно сказать, что было бы, не окажись Рубин в меньшинстве. Очень агрессивная команда, колючая и неприятная, а её лидер Даку- всегда очень опасен. Краснодар, оказавшись в численном большинстве не сразу понял как спасти игру, но помог гол со штрафного. В центре поля продолжается краснодарская болезнь- провалы преследуют команду из года в год. Даже играя в большинстве позволили Даку совершить дерзкий прорыв.
В этом случае вопросы к тренеру- в построению игры и игрового порядка. Подобные провалы лишили команду чемпионства в игре с Динамо в предпоследнем туре. Ну и конечно, отсутствие Кордобы, как главного голевого наконечника, чувствовалось, а присутствие Воробья, даже символически не обозначало остроты, если конечно не считать перекладины... Вобщем, к игре Краснодара вопросы имеются, и что обидно, что всё это- застаревшие проблемы.
Краснодар с победой!!! Я за вас болел!!!!!!!