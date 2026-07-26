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«Краснодар» начал сезон с победы над «Рубином»

сегодня, 21:34
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарЗавершен

«Рубин» потерпел поражение от «Краснодара» в матче первого тура РПЛ (1:3).

На 12-й минуте казанская команда повела в счёте после гола Мирлинда Даку. На 18-й хозяева поля остались в меньшинстве — красную карточку получил Илья Рожков, это первое удаление в новом сезоне чемпионата России. На 45+6-й краснодарцы отыгрались усилиями Хуана Боселли. Второй гол гостей провёл Никита Кривцов на 53-й. На 90+4-й ещё один мяч «быков» забил Кристиан.

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Capral
Capral
сегодня в 22:04
Неоднозначный матч. Как и ожидалось, уход Сперцяна осложнит задачу Краснодару в борьбе за чемпионство, а приход Воробья не усилит атаку команды. Одна надежда на Боселли, который может стать распасовщиком. Но вот беда- он индивидуалист, что категорически идет в разрез диспетчерским функциям. Как всегда порадовал Кривцов- работяга, трудяга, боец, а его гол- окончательно прикончил соперника!!!

Даже не знаю, что в этом мяче было прекраснее- гол или изумительный пас пяткой от Боселли!!! Гол со штрафного, который многими классифицируется как вратарский, по существу был не самый простой- с отскоком от земли. Такие мячи пропускали и Пильгуй в Ташкенте и Дектерев в финале кубка СССР. Другими словами, если и предъявлять претензии, то скорее к стенке, но не к Ставеру.

Трудно сказать, что было бы, не окажись Рубин в меньшинстве. Очень агрессивная команда, колючая и неприятная, а её лидер Даку- всегда очень опасен. Краснодар, оказавшись в численном большинстве не сразу понял как спасти игру, но помог гол со штрафного. В центре поля продолжается краснодарская болезнь- провалы преследуют команду из года в год. Даже играя в большинстве позволили Даку совершить дерзкий прорыв.

В этом случае вопросы к тренеру- в построению игры и игрового порядка. Подобные провалы лишили команду чемпионства в игре с Динамо в предпоследнем туре. Ну и конечно, отсутствие Кордобы, как главного голевого наконечника, чувствовалось, а присутствие Воробья, даже символически не обозначало остроты, если конечно не считать перекладины... Вобщем, к игре Краснодара вопросы имеются, и что обидно, что всё это- застаревшие проблемы.

Краснодар с победой!!! Я за вас болел!!!!!!!
BDA81
BDA81
сегодня в 21:56
Игра первые минуты была супер. Глупое удаление сломало Рубин , ну и игру. Краснодар просто взял то что полагается команде в большинстве играя полтора тайма.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 21:55
Повезло слабакам
    Groboyd
    Groboyd ответ MikeSevas (раскрыть)
    сегодня в 21:43
    Конечно, когда арбитр придумывает кк. В равных составах бычьё никакие были.
    MikeSevas
    MikeSevas
    сегодня в 21:42
    Счет по игре. Самое главное не расслабиться в дальнейшем. Огромное спасибо за игру и победу.
    nubom
    nubom
    сегодня в 21:41
    "Рубин" - "Рожков" - 1:3
      Groboyd
      Groboyd
      сегодня в 21:35, ред.
      Го...клуб который ныл всё лето про финал в Москве, наныл сегодня на удаление игрока Рубина. Это и появлияло на исход матча. Так это недоразумение в равных составах ничего не могло на поле.
        Гость
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