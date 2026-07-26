«Краснодар» начал сезон с победы над «Рубином»

сегодня, 21:34

«Рубин» потерпел поражение от «Краснодара» в матче первого тура РПЛ (1:3).

На 12-й минуте казанская команда повела в счёте после гола Мирлинда Даку. На 18-й хозяева поля остались в меньшинстве — красную карточку получил Илья Рожков, это первое удаление в новом сезоне чемпионата России. На 45+6-й краснодарцы отыгрались усилиями Хуана Боселли. Второй гол гостей провёл Никита Кривцов на 53-й. На 90+4-й ещё один мяч «быков» забил Кристиан.