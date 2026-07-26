«Оренбург» вырвал победу у «Ростова»

«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче первого тура РПЛ (2:1).
На 47-й минуте ростовчане открыли счёт — мяч забил Виктор Мелехин. На 49-й за вторую жёлтую карточку был удалён у оренбуржцев Максим Савельев. На 85-й Руслан Куль сравнял счёт. На 90+4-й южноуральцы отметились ещё одним голом — автором стал Андрей Касаджиков.
Дизлайки остаётся только ставить в защиту физрука Слишковича. Который показал, что он никакой не тренер. К российским деньгам присоался, на родину ехать не хочет, доказывать, что он чего то стоит. Остаётся только за бабло на окко умные речи толкать.