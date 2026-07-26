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«Оренбург» вырвал победу у «Ростова»

сегодня, 21:36
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовЗавершен

«Оренбург» обыграл «Ростов» в матче первого тура РПЛ (2:1).

На 47-й минуте ростовчане открыли счёт — мяч забил Виктор Мелехин. На 49-й за вторую жёлтую карточку был удалён у оренбуржцев Максим Савельев. На 85-й Руслан Куль сравнял счёт. На 90+4-й южноуральцы отметились ещё одним голом — автором стал Андрей Касаджиков.

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Все комментарии
Nipper
Nipper
сегодня в 22:05
Оренбург приятно удивил, сделали камбэк с красной, Ахметзянов придал импульс команде.
nubom
nubom
сегодня в 22:03
Поздравляю оренбуржцев с героической победой...
Groboyd
Groboyd ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 21:59
Не, питерским только неудачи.
    BDA81
    BDA81
    сегодня в 21:58
    Красавец победный гол забил парнишка. Удачи ему в дальнейшей карьере.
    Groboyd
    Groboyd
    сегодня в 21:58
    Bad Listener

    Дизлайки остаётся только ставить в защиту физрука Слишковича. Который показал, что он никакой не тренер. К российским деньгам присоался, на родину ехать не хочет, доказывать, что он чего то стоит. Остаётся только за бабло на окко умные речи толкать.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      сегодня в 21:56
      Зенит громили. И с Ростовом справились.
      Bad Listener
      Bad Listener
      сегодня в 21:54, ред.
      Падение Ростова продолжается, не удивлюсь если они через сезон другой и в пердив отправятся. Оренбуржцы молодцы, сложный матч смогли переломить.
      Groboyd
      Groboyd
      сегодня в 21:38
      Вот что значит когда командой не руководят всякие физруки типа Слишковича. Которому только на окко пи.деть и остаётся.
      Арсеналов Аякс Динамович
      Арсеналов Аякс Динамович
      сегодня в 21:37
      С волевой, Оренбург! Молодцы!
      Гость
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