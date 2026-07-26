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«Ахмат» подал иск в CAS в связи с трансферным баном ФИФА

сегодня, 22:24
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗавершен

«Ахмат» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за трансферного запрета со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщил генеральный директор клуба из Грозного Ахмед Айдамиров.

Мы отправили исковое заявление в CAS. Не знаю, когда будет рассмотрение. Это дисциплинарное дело, надеюсь, что быстро рассмотрят.

26 июля команда сыграла в Москве с «Локомотивом» со счётом 1:1 в матче первого тура РПЛ. Айдамиров прокомментировал:

Результатом по тому, как складывалась игра, в целом удовлетворены. Игрой нет. Ожидали и надеялись на большее.

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Айдамиров Ахмед  Стадион «РЖД Арена»
Источник: tass.ru Фото: Artyom Kuzhlev / The Football Union of Russia
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Alex_67
Alex_67
сегодня в 22:41
Подача иска может свидетельствовать о том, что у Ахмата есть деньги на приобретение новых игроков. Желаю чеченскому клубу отстоять своё право на трансферы!!! Главное, чтобы ТАМ успели все рассмотреть до закрытия трансферного окна. Как говорится: "ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ"
Гость
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