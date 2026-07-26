«Ахмат» подал иск в CAS в связи с трансферным баном ФИФА

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«Ахмат» обратился в Спортивный арбитражный суд ( CAS ) из-за трансферного запрета со стороны Международной федерации футбола ( ФИФА ). Об этом сообщил генеральный директор клуба из Грозного .

Мы отправили исковое заявление в CAS . Не знаю, когда будет рассмотрение. Это дисциплинарное дело, надеюсь, что быстро рассмотрят.

26 июля команда сыграла в Москве с «Локомотивом» со счётом 1:1 в матче первого тура РПЛ . Айдамиров прокомментировал: