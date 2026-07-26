«Ахмат» подал иск в CAS в связи с трансферным баном ФИФА

«Ахмат» обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за трансферного запрета со стороны Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщил генеральный директор клуба из Грозного Ахмед Айдамиров.
Мы отправили исковое заявление в CAS. Не знаю, когда будет рассмотрение. Это дисциплинарное дело, надеюсь, что быстро рассмотрят.
26 июля команда сыграла в Москве с «Локомотивом» со счётом 1:1 в матче первого тура РПЛ. Айдамиров прокомментировал:
Результатом по тому, как складывалась игра, в целом удовлетворены. Игрой нет. Ожидали и надеялись на большее.