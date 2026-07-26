Неизвестный угрожал и оскорблял судей после матча «Рубин» — «Краснодар»

вчера, 23:50

После матча первого тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» (1:3) неизвестный угрожал и оскорблял бригаду арбитров. Об этом говорится в протоколе, имеющемся в распоряжении «Матч ТВ».

В графе «Замечания по проведению игры» указано:

После окончания матча в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани.

С 18‑й минуты Казанская команда играла в меньшинстве после удаления защитника Ильи Рожкова. В качестве главного судьи выступал .