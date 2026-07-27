Неймар вступил в конфликт с партнёрами по «Сантосу»

|Сантос2 : 2Шапекоэнсе
|Завершен
Нападающий «Сантоса» Неймар раскритиковал молодых партнёров после ничьей с «Шапекоэнсе» (2:2). Форвард оформил дубль, но остался недоволен игрой команды.
По данным источника, в раздевалке Неймар оскорбил 21-летнего полузащитника Габриэля Бонтемпо и заявил, что тот может оказаться во втором дивизионе.
Также футболист на повышенных тонах высказался в адрес 19-летнего Жоау Ананиаса, забившего в свои ворота.
Сообщается, что некоторые игроки «Сантоса» недовольны поведением Неймара, его критикой партнёров и физической формой.