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Неймар вступил в конфликт с партнёрами по «Сантосу»

сегодня, 08:42
СантосЛоготип футбольный клуб Сантос (Сан-Паулу)2 : 2Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсеЗавершен

Нападающий «Сантоса» Неймар раскритиковал молодых партнёров после ничьей с «Шапекоэнсе» (2:2). Форвард оформил дубль, но остался недоволен игрой команды.

По данным источника, в раздевалке Неймар оскорбил 21-летнего полузащитника Габриэля Бонтемпо и заявил, что тот может оказаться во втором дивизионе.

Также футболист на повышенных тонах высказался в адрес 19-летнего Жоау Ананиаса, забившего в свои ворота.

Сообщается, что некоторые игроки «Сантоса» недовольны поведением Неймара, его критикой партнёров и физической формой.

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