Диоманде подпишет контракт с «Реалом» до 2031 года

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» согласовал с «РБ Лейпциг» трансфер 19-летнего вингера Яна Диоманде.
Сумма сделки превысит 100 млн евро. На следующей неделе футболист пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт до июня 2031 года.
Главное все остались довольны. Реал приобрёл перспективного, молодого и техничного вингера на многострадальный правый фланг атаки. Лейпциг выторговал солидную сумму за ивуарийца. Сам Диоманде думаю осуществил заветную мечту, получив возможность в таком юном возрасте проявить себя в самом титулованном клубе планеты. А Бавария сохранила своего Олисе. Правда неизвестно остался ли доволен сам Олисе таким раскладом, но это уже мало кого интересует.