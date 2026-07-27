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Диоманде подпишет контракт с «Реалом» до 2031 года

сегодня, 09:11

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» согласовал с «РБ Лейпциг» трансфер 19-летнего вингера Яна Диоманде.

Сумма сделки превысит 100 млн евро. На следующей неделе футболист пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт до июня 2031 года.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:44
Посмотрим на Яна этого. На Чм только одну игру видел его, там не впечатлил.
Родриго уж точно продавать надо, но кто щас его купит?
bgr7cvw6z7zc
bgr7cvw6z7zc
сегодня в 09:33
Просил 120, согласились на 100....
Drosmo
Drosmo
сегодня в 09:26, ред.
Ну, если по информации Фабрицио Романо, но достоверность такой инфы близка к 100%.

Главное все остались довольны. Реал приобрёл перспективного, молодого и техничного вингера на многострадальный правый фланг атаки. Лейпциг выторговал солидную сумму за ивуарийца. Сам Диоманде думаю осуществил заветную мечту, получив возможность в таком юном возрасте проявить себя в самом титулованном клубе планеты. А Бавария сохранила своего Олисе. Правда неизвестно остался ли доволен сам Олисе таким раскладом, но это уже мало кого интересует.
Гость
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