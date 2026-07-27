Диоманде подпишет контракт с «Реалом» до 2031 года

сегодня, 09:11

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» согласовал с «РБ Лейпциг» трансфер 19-летнего вингера .

Сумма сделки превысит 100 млн евро. На следующей неделе футболист пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт до июня 2031 года.