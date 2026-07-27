«Аль-Хилялю» предложили подписать Педру Нету

Агент Жорже Мендеш предложил «Аль-Хилялю» подписать вингера «Челси» Педру Нету.
Саудовский клуб также ведёт переговоры о переходе вингера «Баварии» Луиса Диаса.
Ранее саудовский клуб подписал Крисенсио Саммервиля из «Вест Хэма».
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет