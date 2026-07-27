Пирло заявил о прекращении переговоров со сборной Италии

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло подтвердил, что больше не претендует на пост главного тренера национальной команды. Специалист написал в социальных сетях:
Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом в сборную Италии.
Ранее сообщалось, что назначение оказалось под угрозой из-за контракта Пирло с российской букмекерской компанией «Фонбет».
С материальной точки зрения сделал выбор правильный, в сторону более надёжного предложения. А амбиции звёзды итальянского футбола ради такого дела можно и приглушить немного.