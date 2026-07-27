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Пирло заявил о прекращении переговоров со сборной Италии

сегодня, 11:35

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло подтвердил, что больше не претендует на пост главного тренера национальной команды. Специалист написал в социальных сетях:

Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом в сборную Италии.

Ранее сообщалось, что назначение оказалось под угрозой из-за контракта Пирло с российской букмекерской компанией «Фонбет».

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Италия  Пирло Андреа
Перевод с Сайт ilfattoquotidiano.it Фото: Piero Cruciatti/Zuma
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Все комментарии
Drosmo
Drosmo
сегодня в 11:47, ред.
Видимо прибыль от контракта с «Фонбет» в разы превысила возможность стать каким-то там тренером, какой-то там сборной Италии, и вероятность войти в футбольную историю родной страны. Тут конкретные, живые деньги без особого напряга, а там ещё работать нужно, нервы тратить, ещё и не факт, что что-нибудь получится.

С материальной точки зрения сделал выбор правильный, в сторону более надёжного предложения. А амбиции звёзды итальянского футбола ради такого дела можно и приглушить немного.
96dpavtfxbjj
96dpavtfxbjj
сегодня в 11:44
Уже кучу перебрали и никто не подходит.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 11:39
Бл..., Мальдини, что это за кандидаты?
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