Пирло заявил о прекращении переговоров со сборной Италии

сегодня, 11:35

Бывший полузащитник сборной Италии подтвердил, что больше не претендует на пост главного тренера национальной команды. Специалист написал в социальных сетях:

Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом в сборную Италии.

Ранее сообщалось, что назначение оказалось под угрозой из-за контракта Пирло с российской букмекерской компанией «Фонбет».