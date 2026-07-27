Инфантино выступил с обращением после ЧМ-2026

Президент ФИФА ответил на критику чемпионата мира 2026 года.

Тем, кто пропустил нашу прекрасную игру, эмоции, празднования, смех, слёзы и радость, я хочу сказать: мне жаль, что вы были настолько поглощены ненавистью и критикой, что не увидели всего этого.

Пока вы сидели перед экранами и распространяли ложные слухи, мы в ФИФА работали на передовой, организовывали лучшее шоу в мире, общались с болельщиками и обеспечивали безопасность людей в Канаде, Мексике и США . Пока вы пытались разделять, мы объединяли.

Этот чемпионат мира показал человечество с лучшей стороны. Команды из небольших стран получили возможность проявить себя и подарили своим народам надежду. Мы все равны — болельщики, футболисты и просто люди.

Тем, кто тратит силы на ненависть к нам, я предлагаю остановиться, задуматься и посмотреть на лица болельщиков. Только футбол способен подарить такое единство. Пусть он всегда будет выше ненависти. Я невероятно горд тем, что внёс свой вклад в этот чемпионат мира.