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Инфантино выступил с обращением после ЧМ-2026

сегодня, 11:48

Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику чемпионата мира 2026 года.

Тем, кто пропустил нашу прекрасную игру, эмоции, празднования, смех, слёзы и радость, я хочу сказать: мне жаль, что вы были настолько поглощены ненавистью и критикой, что не увидели всего этого.

Пока вы сидели перед экранами и распространяли ложные слухи, мы в ФИФА работали на передовой, организовывали лучшее шоу в мире, общались с болельщиками и обеспечивали безопасность людей в Канаде, Мексике и США. Пока вы пытались разделять, мы объединяли.

Этот чемпионат мира показал человечество с лучшей стороны. Команды из небольших стран получили возможность проявить себя и подарили своим народам надежду. Мы все равны — болельщики, футболисты и просто люди.

Тем, кто тратит силы на ненависть к нам, я предлагаю остановиться, задуматься и посмотреть на лица болельщиков. Только футбол способен подарить такое единство. Пусть он всегда будет выше ненависти. Я невероятно горд тем, что внёс свой вклад в этот чемпионат мира.

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Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:54
Позорник. Подстилка трамповская.
Молчал бы лучше.
Гость
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