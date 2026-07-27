Соболев отказался считать себя лучшим форвардом России

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не согласился с мнением, что является лучшим форвардом России.
Да не, какой лучший форвард. Это неправда.
Да не, какой лучший форвард. Это неправда.
В первом туре РПЛ петербуржцы победили «Акрон» со счётом 5:0, а футболист оформил дубль.
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2026
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-68139 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 21 декабря 2016.
Главный редактор: Байдацкая О.С.
Телеграм | Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты матчей | Скрыть счет