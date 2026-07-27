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Соболев отказался считать себя лучшим форвардом России

сегодня, 13:14
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавершен

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не согласился с мнением, что является лучшим форвардом России.

Да не, какой лучший форвард. Это неправда.

В первом туре РПЛ петербуржцы победили «Акрон» со счётом 5:0, а футболист оформил дубль.

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Соболев Александр  Стадион «Самара Арена»
Источник: sport-express.ru Фото: The Football Union of Russia
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Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:20, ред.
Ну у нас и вправду дела плохи, но Соболев то за какие заслуги в списки "лучших" попал? Акрону дубль забил? Герой не то слово
Гость
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