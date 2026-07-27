Соболев заявил о желании выиграть гонку бомбардиров РПЛ

Нападающий «Зенита» рассказал о желании впервые стать лучшим бомбардиром чемпионата России. В матче первого тура РПЛ с «Акроном» (5:0) форвард оформил дубль и сделал голевую передачу.

Надо поблагодарить Педро за передачу — он так покатил мяч, что оставалось только подставить ногу. Второй гол во многом стал заслугой Максима Глушенкова, который хорошо прессинговал и пошёл до конца. Когда забиваю два мяча, всегда думаю о хет-трике. Кроме Первой лиги, у меня его ещё не было.

Если в каждой игре будет получаться забивать по два мяча, это неплохо. А если серьёзно, я ещё ни разу не становился лучшим бомбардиром. Хочется покорить эту вершину.