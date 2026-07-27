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Соболев заявил о желании выиграть гонку бомбардиров РПЛ

сегодня, 13:49
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)0 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавершен

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о желании впервые стать лучшим бомбардиром чемпионата России. В матче первого тура РПЛ с «Акроном» (5:0) форвард оформил дубль и сделал голевую передачу.

Надо поблагодарить Педро за передачу — он так покатил мяч, что оставалось только подставить ногу. Второй гол во многом стал заслугой Максима Глушенкова, который хорошо прессинговал и пошёл до конца. Когда забиваю два мяча, всегда думаю о хет-трике. Кроме Первой лиги, у меня его ещё не было.

Если в каждой игре будет получаться забивать по два мяча, это неплохо. А если серьёзно, я ещё ни разу не становился лучшим бомбардиром. Хочется покорить эту вершину.

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Соболев Александр  Стадион «Самара Арена»
Источник: matchtv.ru Фото: The Football Union of Russia
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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 15:02
"...всегда думаю о хет-трике...", - а о команде пусть другие думают...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:09
По два за матч даже Холланд не отказался бы забивать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 14:03
Соболев заявил о желании выиграть гонку бомбардиров РПЛ...первого тура...
vmkbguukuf2k
vmkbguukuf2k
сегодня в 13:59
Игра Соболева полностью зависит от соперников, нападающий он слабый.
mr2jbvpu87wn
mr2jbvpu87wn
сегодня в 13:55
Какое амбициозное полено!
Гость
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