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В «Фонбете» прокомментировали ситуацию вокруг Пирло

сегодня, 14:15

Букмекерская компания «Фонбет» выступила с заявлением в поддержку бывшего полузащитника сборной Италии Андреа Пирло, которого исключили из числа кандидатов на пост главного тренера сборной Италии.

С большим сожалением мы наблюдаем за полемикой вокруг карьеры Андреа, которая ставит под сомнение порядочность человека, посвятившего свою жизнь футболу и любви к своей стране.

Мы внимательно следим за публикациями иностранной прессы и обеспокоены количеством лжи и дезинформации, распространяемой западными СМИ в попытках оклеветать одного из величайших спортсменов в истории футбола.

Мы вновь стали свидетелями того, как политика используется в спорте. Желаем Андреа скорейшего разрешения ситуации и верим, что справедливая оценка всех обстоятельств позволит ему отстоять свою репутацию.

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