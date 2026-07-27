Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

В «Балтике» исключили борьбу за выживание из-за ухода Бориско

сегодня, 15:39

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал слова главного тренера команды Андрея Талалаева о возможном переходе вратаря Максима Бориско в ЦСКА. Ранее специалист назвал уход футболиста «выстрелом в голову» и допустил борьбу клуба за выживание.

Андрей Викторович у нас очень эмоциональный человек, тем более после поражения. Наверное, не стоит так серьезно относиться к этим словам. Даже если переход Бориско в ЦСКА произойдет, у нас есть варианты. Думаю, вратарская линия будет сильная у «Балтики». Именно из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание.

Подписывайся в ВК
Все новости
Умяров ответил Соболеву на слова о «паразитах» в «Спартаке»
Сегодня, 14:58
Соболев заявил о желании выиграть гонку бомбардиров РПЛ
Сегодня, 13:49
Соболев отказался считать себя лучшим форвардом России
Сегодня, 13:14
Джикия назвал дебют за «Локомотив» в чемпионате смазанным
Вчера, 20:58
Соболев обрадовался паузам на водопой в матче с «Акроном»
Вчера, 20:16
Карпину понравился финал чемпионата мира
Вчера, 17:41
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Запад39 (раскрыть)
сегодня в 16:31
Ваша игра с ЦСКА мне не понравилась, и прежде всего- с точки зрения физики, что, собственно, и определяет игру Балтики.
Запад39
Запад39 ответ xvwnxw63g5x6 (раскрыть)
сегодня в 16:20
Как команда может выдохнуться, если сыгран только первый тур в чемпионате)))
Capral
Capral
сегодня в 16:07
В прошлом сезоне за тройку собирались бороться, а сейчас страхуются от вылета. Потенциальный уход Бориско, конечно, определенным образом может сказаться на результатах команды, но не это коренная и главная причина беспокойства Талалаева. Он видит, что три года подряд работать на поле очень сложно, пацаны устают, что, собственно и показал финиш прошлого сезона, когда Балтика на ободах заканчивала чемпионат. А другого футбола, у Андрея Викторовича по видимому нет, вот отсюда и беспокойство.
xvwnxw63g5x6
xvwnxw63g5x6
сегодня в 15:59
Вернут Латышонка, но похоже, команда выдохлась.
fkhtb87m4gcw
fkhtb87m4gcw
сегодня в 15:53
Ген дир озвучил задачу, но ее решать придется тренеру...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 