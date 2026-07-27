В «Балтике» исключили борьбу за выживание из-за ухода Бориско

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал слова главного тренера команды Андрея Талалаева о возможном переходе вратаря Максима Бориско в ЦСКА. Ранее специалист назвал уход футболиста «выстрелом в голову» и допустил борьбу клуба за выживание.
Андрей Викторович у нас очень эмоциональный человек, тем более после поражения. Наверное, не стоит так серьезно относиться к этим словам. Даже если переход Бориско в ЦСКА произойдет, у нас есть варианты. Думаю, вратарская линия будет сильная у «Балтики». Именно из-за продажи Бориско точно не будем бороться за выживание.