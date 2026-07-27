Заре перешёл из «Ахмата» в «Персеполис»

«Ахмат» объявил о переходе защитника Мехди Заре в иранский «Персеполис».
Футболист присоединился к грозненскому клубу в июле 2025 года. За это время 23-летний иранец провёл 15 официальных матчей.
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