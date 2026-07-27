Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Заре перешёл из «Ахмата» в «Персеполис»

сегодня, 16:54

«Ахмат» объявил о переходе защитника Мехди Заре в иранский «Персеполис».

Футболист присоединился к грозненскому клубу в июле 2025 года. За это время 23-летний иранец провёл 15 официальных матчей.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Балтике» сообщили о медосмотре Бориско для перехода в ЦСКА
Вчера, 23:32
Официально«Ахмат» расстался с Гадио
25 июля
ОфициальноФранцуз Сивис стал игроком «Оренбурга»
24 июля
ОфициальноБобер перешёл в «Нижний Новгород»
24 июля
Игрок «Сараево» может перейти в клуб из России
23 июля
«Факел» не будет делать массовую закупку
22 июля
Все комментарии
Mangur
Mangur
сегодня в 16:57
Вернулся домой, получив игровую практику. Скоро окажется в Барселоне
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 