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В «Динамо» ответили по поводу интереса «Бешикташа» к Бителло

сегодня, 17:14

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался по поводу того, что Бителло интересуется турецкий «Бешикташ».

Интерес «Бешикташа» к Бителло? Никаких переговоров по его переходу не было.

Бителло играет за бело-голубых с 2023 года.

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Динамо М  Бешикташ  Бителло  Пивоваров Павел
Источник: metaratings.ru Фото: Alexander Lyubarskiy / The Football Union of Russi
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Все комментарии
баск
баск
сегодня в 17:46
Не поедет он ни в какой Бешикташ, и в Европу, вероятно, тоже.
Он у нас пригрелся, ему очень хорошо в Динамо.
Битте, как и любого бразильца, можно сманить только большими бабками,
да и то неизвестно, какими они должны быть, чтобы он среагировал..
Groboyd
Groboyd ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 17:22
В первом сезоне он для себя забил много, но в плане голевых пасов плохо было, всего лишь 1. Вот сезон 24-25 с 12 голевыми это круто.
Capral
Capral
сегодня в 17:18
Откровенно говоря, не очень себе представляю от кого может быть к нему интерес... В настоящее время, ничего выдающегося не показывает, игру часто тормозит, мяч передерживает... Его первый сезон понравился мне больше.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 17:18
В Спартак бы этого бразильца вместо Барко.
Гость
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