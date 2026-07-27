В «Динамо» ответили по поводу интереса «Бешикташа» к Бителло

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался по поводу того, что Бителло интересуется турецкий «Бешикташ».
Интерес «Бешикташа» к Бителло? Никаких переговоров по его переходу не было.
Интерес «Бешикташа» к Бителло? Никаких переговоров по его переходу не было.
Бителло играет за бело-голубых с 2023 года.
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Он у нас пригрелся, ему очень хорошо в Динамо.
Битте, как и любого бразильца, можно сманить только большими бабками,
да и то неизвестно, какими они должны быть, чтобы он среагировал..