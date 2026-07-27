В «Динамо» ответили по поводу интереса «Бешикташа» к Бителло

сегодня, 17:14

Генеральный директор «Динамо» высказался по поводу того, что интересуется турецкий «Бешикташ».

Интерес «Бешикташа» к Бителло? Никаких переговоров по его переходу не было.

Бителло играет за бело-голубых с 2023 года.