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Сёмин высказался про игру «Спартака» в стартовом туре РПЛ

сегодня, 18:13

Российский тренер Юрий Сёмин оценил перспективы «Спартака» в новом сезоне РПЛ. В первом туре красно-белые дома разгромили «Родину» со счётом 3:0.

«Спартак» в хорошем состоянии. Команда провела отличный первый тур, победила с явным преимуществом. Но не надо спешить хвалить. При Станковиче тоже хорошо начинали. Посмотрим, что будет со стабильностью. У «Спартака» есть игроки, вполне стабильный состав намечается. Думаю, у него хорошие перспективы в этом сезоне.

2 августа «Спартак» в гостях встретится с «Ахматом».

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Все комментарии
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сегодня в 18:45
Все сказано по делу, но главное не сглазить Спартачек...
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сегодня в 18:15
Сёмин мудрый тренер, все объективно оценил.
Гость
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