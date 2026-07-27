Сёмин высказался про игру «Спартака» в стартовом туре РПЛ

Российский тренер оценил перспективы «Спартака» в новом сезоне РПЛ . В первом туре красно-белые дома разгромили «Родину» со счётом 3:0.

«Спартак» в хорошем состоянии. Команда провела отличный первый тур, победила с явным преимуществом. Но не надо спешить хвалить. При Станковиче тоже хорошо начинали. Посмотрим, что будет со стабильностью. У «Спартака» есть игроки, вполне стабильный состав намечается. Думаю, у него хорошие перспективы в этом сезоне.