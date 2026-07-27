«Нижний Новгород» подпишет Латышонка и отдаст его в аренду «Балтике»

сегодня, 21:14

Голкипер «Зенита» в ближайшее время сменит клубную прописку. 28-летний вратарь перейдёт в «Нижний Новгород».

После завершения сделки нижегородский клуб сразу отправит Латышонка в аренду в калининградскую «Балтику».