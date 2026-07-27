«Нижний Новгород» подпишет Латышонка и отдаст его в аренду «Балтике»

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок в ближайшее время сменит клубную прописку. 28-летний вратарь перейдёт в «Нижний Новгород».
После завершения сделки нижегородский клуб сразу отправит Латышонка в аренду в калининградскую «Балтику».
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А потом оказалось - "Ай, НэНэ, НэНэ" ))
сперва трансфер Пруцева.
теперь Латышонка.