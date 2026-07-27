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«Нижний Новгород» подпишет Латышонка и отдаст его в аренду «Балтике»

сегодня, 21:14

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок в ближайшее время сменит клубную прописку. 28-летний вратарь перейдёт в «Нижний Новгород».

После завершения сделки нижегородский клуб сразу отправит Латышонка в аренду в калининградскую «Балтику».

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Все комментарии
Zver01
Zver01
сегодня в 22:04, ред.
Ему сначала сказали - "Voir Pari(s)"
А потом оказалось - "Ай, НэНэ, НэНэ" ))
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 21:55
Если это так, то Бориско продали, закрутили х. в рубашку.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:20
странные схемы через клуб из НН проводят.
сперва трансфер Пруцева.
теперь Латышонка.
Гость
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