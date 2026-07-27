Быстров: «„Спартак“ и без Барко справится, найдут другого»

Бывший полузащитник «Спартака» отреагировал на слухи о возможном уходе из команды . По мнению экс-футболиста, ситуация не станет критичной для красно-белых.

«Спартак» и без Барко справится, найдут другого. Я вообще считаю, что в РПЛ нет ни одного футболиста, от которого зависит игра одной команды или уровень чемпионата. Понятно, что Барко — это потеря для «Спартака». Но разве без него не побеждали?

На Барко точно не закончилась вся игра «Спартака». Там достаточно футболистов, которые могут взять на себя его роль. Солари и Маркиньос, например.