Быстров: «„Спартак“ и без Барко справится, найдут другого»

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на слухи о возможном уходе из команды Эсекьеля Барко. По мнению экс-футболиста, ситуация не станет критичной для красно-белых.
«Спартак» и без Барко справится, найдут другого. Я вообще считаю, что в РПЛ нет ни одного футболиста, от которого зависит игра одной команды или уровень чемпионата. Понятно, что Барко — это потеря для «Спартака». Но разве без него не побеждали?
На Барко точно не закончилась вся игра «Спартака». Там достаточно футболистов, которые могут взять на себя его роль. Солари и Маркиньос, например.