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Быстров: «„Спартак“ и без Барко справится, найдут другого»

27 июля 2026, 22:54

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на слухи о возможном уходе из команды Эсекьеля Барко. По мнению экс-футболиста, ситуация не станет критичной для красно-белых.

«Спартак» и без Барко справится, найдут другого. Я вообще считаю, что в РПЛ нет ни одного футболиста, от которого зависит игра одной команды или уровень чемпионата. Понятно, что Барко — это потеря для «Спартака». Но разве без него не побеждали?

На Барко точно не закончилась вся игра «Спартака». Там достаточно футболистов, которые могут взять на себя его роль. Солари и Маркиньос, например.

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iBragim2102
iBragim2102
вчера в 05:41
На Барко и не начиналась история Спартака
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
27 июля в 23:25
На данный момент , Спартак без Барко ,что мужик без х.......! Пардон ! ))
Alex_67
Alex_67
27 июля в 23:18
Хорошо, если Быстров прав. Но роль личности в футболе по-прежнему велика. Яркий пример Сперцян и Краснодар — без армянина стало труднее, правда другие игроки стараются... Тот же Кривцов, его обязанности на поле стали гораздо объемнее. Как справится Спартак без Барко? Вот если уйдёт Эсекьель, тогда и посмотрим. Может кто-то новый появится или кто-нибудь из нынешних себя проявит. Вероятно у тренера уже есть идеи..
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