Стало известно, за сколько «Фенербахче» готов купить Леау

вчера, 23:12

Турецкий «Фенербахче» продолжает работу над возможным переходом вингера «Милана» .

Инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщил, что стамбульский клуб рассчитывает приобрести португальца за 40 миллионов евро или меньшую сумму. После предварительных контактов с представителями футболиста «Фенербахче» намерен перейти к переговорам с «Миланом», чтобы обсудить условия потенциальной сделки.

В минувшем сезоне Серии А 27-летний португалец провел 29 матчей, в которых забил девять мячей.

