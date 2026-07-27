Стало известно, за сколько «Фенербахче» готов купить Леау

Турецкий «Фенербахче» продолжает работу над возможным переходом вингера «Милана» Рафаэла Леау.
Инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщил, что стамбульский клуб рассчитывает приобрести португальца за 40 миллионов евро или меньшую сумму. После предварительных контактов с представителями футболиста «Фенербахче» намерен перейти к переговорам с «Миланом», чтобы обсудить условия потенциальной сделки.
В минувшем сезоне Серии А 27-летний португалец провел 29 матчей, в которых забил девять мячей.
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