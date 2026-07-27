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Стало известно, за сколько «Фенербахче» готов купить Леау

вчера, 23:12

Турецкий «Фенербахче» продолжает работу над возможным переходом вингера «Милана» Рафаэла Леау.

Инсайдер Ягыз Сабунджуоглу сообщил, что стамбульский клуб рассчитывает приобрести португальца за 40 миллионов евро или меньшую сумму. После предварительных контактов с представителями футболиста «Фенербахче» намерен перейти к переговорам с «Миланом», чтобы обсудить условия потенциальной сделки.

В минувшем сезоне Серии А 27-летний португалец провел 29 матчей, в которых забил девять мячей.

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Фенербахче  Милан  Леау Рафаэл
Перевод с x.com Фото: Globallookpress
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:24
Когда-то считался перспективным молодым парнем, очень талантливым. Там чуть ли не все гранды за ним приглядывали. А теперь чемпионат Турции светит....
Не умеет Милан вовремя продавать игроков. Сразу вспоминается Эль-Шаарави
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:13
Бестолковый игрок.
Хорошо, что клубы АПЛ его не покупают.
Гость
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