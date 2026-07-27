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Карпукас может перейти в «Зенит»

вчера, 23:20

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас в ближайшее время может стать игроком «Зенита».

По данным источника, стороны приблизились к соглашению о трансфере. Сумма сделки должна составить 6 млн евро в качестве фиксированной выплаты, а также дополнительные бонусы, зависящие от выступлений футболиста.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал за хавбека 5 млн евро.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:29
На лавку для количества? Кроме паспорта какие у него плюсы?
Capral
Capral
вчера в 23:27
Я в шоке! Ничего Зенит не учит! То, за примитивщика Тюкавина бьются, то за проходного Карпукаса башляют шесть миллионов!!! Или Зенит не смотрит игры Локомотива или там засели барыги, Н/Х в футболе не понимающие... Ну вот же, последний матч с Ахматом показал, всю ничтожность и бездарность Карпукаса.
Если покупка состоится, Локомотиву надо перекреститься и вздохнуть с облегчением. А вот, то, что Баринова не удержали- это еще не раз аукнется...
Гость
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