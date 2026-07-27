Карпукас может перейти в «Зенит»

вчера, 23:20

Полузащитник московского «Локомотива» в ближайшее время может стать игроком «Зенита».

По данным источника, стороны приблизились к соглашению о трансфере. Сумма сделки должна составить 6 млн евро в качестве фиксированной выплаты, а также дополнительные бонусы, зависящие от выступлений футболиста.

Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал за хавбека 5 млн евро.