Карпукас может перейти в «Зенит»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас в ближайшее время может стать игроком «Зенита».
По данным источника, стороны приблизились к соглашению о трансфере. Сумма сделки должна составить 6 млн евро в качестве фиксированной выплаты, а также дополнительные бонусы, зависящие от выступлений футболиста.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предлагал за хавбека 5 млн евро.
Если покупка состоится, Локомотиву надо перекреститься и вздохнуть с облегчением. А вот, то, что Баринова не удержали- это еще не раз аукнется...