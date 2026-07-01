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В «Динамо» высказались о ситуации с Чавесом

сегодня, 00:03

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос по поводу хавбека Луиса Чавеса, который мог покинуть команду.

Про Чавеса много новостей в интернете, но это всего лишь слухи. Дело в том, что у нас достаточно часто менялись главные тренеры. Каждый из них ставил свою игру, где-то есть место для Луиса, а где-то нет. Они по-разному оценивают его качества. Кроме того, сам Чавес почти весь прошлый сезон пропустил из-за травмы.

Сейчас он вернулся и проходит подготовку с новым тренером. Мы в контакте с ним по этому поводу и давайте ждать, когда он сможет выйти на поле.

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