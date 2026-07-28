«Бешикташ» отложил подписание Салаха

Директор «Бешикташа» Ондер Озен рассказал о ситуации с переходом нападающего .

Мы связались с суперзвездой. Это также предполагало определённую модель финансирования. Наш президент Адали и вице-президент Мурат Килич предложили рассмотреть возможность использования такой модели финансирования. Салах — мировая звезда, уважаемый спортсмен. Его международная репутация чрезвычайно высока. Мы увидели потенциал для коммерциализации. Были проведены исследования. Подсчитали, сколько футболок продаётся в Каире и нашей стране, и это показалось привлекательным для клуба.

На начальном этапе переговоров и я, и наш тренер в общей сложности встретились с Салахом три раза. На встречах я рассказывал о проекте, составе команды, стиле игры, целях, разнице между нами и нашими главными соперниками, а также о том, как его примут, если он присоединится к нам. На встрече с тренером обсуждались тактические детали.

До этого момента всё шло очень гладко. Когда дело дошло до финансовой стороны, начиная с 21 июля, процесс начал замедляться. Также стали появляться определённые требования, которые могли завести переговоры в тупик. Лично я могу предположить, что такой уважаемый спортсмен, как Салах, мог об этом не знать. Возникло финансовое требование и вопрос о правах на использование имиджа в масштабах, которые клуб никогда раньше не предоставлял ни одному из своих игроков.

У клуба есть своя политика, от которой нельзя отказываться. Этот клуб руководствуется принципами. Наш уважаемый президент правильно определил свою позицию и остался на ней. Менеджерская деятельность — легальный бизнес с установленной законной комиссией. Превышение этой суммы может означать участие в незаконной деятельности. Если говорить о ценностях «Бешикташа», то не идти на это — то, что требуется от болельщика. Вместо популистского решения президент принял реалистичное и временно отошёл от переговоров. Популистские решения — самое простое. Важно, чем они оборачиваются.

Лидерство — это умение видеть то, чего не видят другие. Наш президент, при поддержке совета директоров, обратил внимание на «слепые зоны» и сумел уйти от переговоров, не поступившись принципами клуба. Я хотел бы поблагодарить его за это.

Я также, хоть и немного, знаком с ценностями «Бешикташа». Важно их придерживаться. Ещё важнее — осознавать цену, которую придётся заплатить, потеряв их. Не допустить отклонение клуба от его основ гораздо важнее, чем наличие ценного игрока. На данный момент этот трансферный вопрос для нас отложен.

Наше предложение по Салаху есть. Если на него поступит ответ, мы его рассмотрим. Помимо того предложения, которое уже сделали, у нас не будет никаких новых. Если агент игрока захочет продолжить переговоры, он может это сделать. Мы же приняли решение не сдвигаться с занимаемой позиции.