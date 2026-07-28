В Англии опробуют новое правило при травмах вратарей

сегодня, 09:07

Английский футбол получил одобрение Международного совета футбольных ассоциаций ( IFAB ) на введение нового эксперимента касательно травм вратарей в сезоне 2026/27.

Его внедрят в профессиональных мужских и женских турнирах, он призван решить проблемы, когда повреждения голкиперов используются для нарушения темпа игры, её замедления или создания возможностей для тактических указаний. Эксперимент не будет применяться в мужском футболе ниже второго уровня Национальной лиги.

В рамках нововведения, если матч приостанавливается из-за травмы вратаря, тренер должен будет назначить полевого футболиста, которому придётся сразу покинуть поле. Этот игрок должен будет оставаться вне поля как минимум одну минуту после возобновления поединка. Цель состоит в том, чтобы обеспечить надлежащую медицинскую помощь при реальных травмах, исключив при этом любое потенциальное спортивное преимущество, связанное с остановками игры.

В ходе эксперимента будет действовать ряд исключений, в том числе в случаях, при которых назначается штрафной удар за фол на вратаре, и ему немедленно требуется медицинская помощь, когда голкипер и полевой игрок столкнулись и они нуждаются в помощи, или когда у голкипера идёт кровь.

Также с нового сезона будет действовать правило с пятисекундным обратным отсчётом от судьи, если футболисты, как считается, несправедливо затягивают вброс мяча из аута или удар от ворот. Кроме того, во всех профессиональных футбольных лигах Англии будет действовать десятисекундный лимит времени для футболистов, покидающих поле при замене.