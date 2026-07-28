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Чичарито стал первым игроком нового клуба США

сегодня, 09:24

Нападающий Хавьер Эрнандес (Чичарито) будет выступать за «Атлетико Даллас». Он подписал двухлетний контракт с возможностью продления на ещё один сезон.

Экс-футболист сборной Мексики, «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», леверкузенского «Байера» и ряда других команд стал первым игроком в истории «Атлетико Даллас», который начнёт сезон-2027 в ЮСЛ (вторая по силе профессиональная лига в США).

Форвард уже выступал в стране — за «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС. Его предыдущей командой была мексиканская «Гвадалахара».

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