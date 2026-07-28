Сына Зобнина приняли в академию «Спартака»

сегодня, 09:38

Сын полузащитника и капитана «Спартака» Роберт прошёл отбор в академию московского клуба.

Он будет заниматься в группе футболистов 2016 года рождения.

Ранее Роберт был в академии, созданной его отцом — Zobnin Team.