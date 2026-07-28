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Сына Зобнина приняли в академию «Спартака»

сегодня, 09:38

Сын полузащитника и капитана «Спартака» Романа Зобнина Роберт прошёл отбор в академию московского клуба.

Он будет заниматься в группе футболистов 2016 года рождения.

Ранее Роберт был в академии, созданной его отцом — Zobnin Team.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 10:16
Из академии в академию, - так и академиком станет...
au6w9gwt8axn
au6w9gwt8axn
сегодня в 10:09
Странно было бы, если бы Зобнин отправил своего сына в академию ЦСКА.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:02
Робик джан, твой машина в соседнем дворе!))))
Пацану удачи, пусть растет и развивается
4der8nud6fkw
4der8nud6fkw
сегодня в 09:58
Видать академия отца не сильно котируется, раз в Спартак подался.
Гость
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