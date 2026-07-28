«Манчестер Сити» видит в Бернале преемника Родри

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«Манчестер Сити» рассматривает полузащитника «Барселоны» в качестве потенциального преемника . 19-летний испанец является главным кандидатом на эту роль в системе «горожан».

Интерес к игроку также проявляют «Арсенал» и «Челси». Однако «Барселона» не намерена продавать воспитанника — его контракт рассчитан до 2029 года с клаусулой в 500 млн евро. Ранее «Манчестер Юнайтед» пытался включить Берналя в переговоры по , но получил отказ.

Марк Берналь считается одним из самых талантливых выпускников академии клуба. «Сити» готовится к возможному уходу Родри в «Реал Мадрид», однако переход Берналя этим летом выглядит маловероятным.