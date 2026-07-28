Феллер об игре Аргентины: «Не имеет ничего общего с футболом»

Директор сборной Германии рассказал о том, на кого нужно ориентироваться национальной команде. Также он критически отозвался об игре сборной Аргентины, занявшей второе место на прошедшем чемпионате мира.

Я сказал, что мы в сборной Германии должны лучше защищаться. Многие приводили Аргентину в пример. Я подумал, что это плохой пример. Внезапно Аргентина стала эталоном. Мне эта дискуссия показалась немного лицемерной.

Не хочу, чтобы моя команда играла как сборная Аргентины. Это не имеет ничего общего с футболом.

Да, они были чемпионами мира, на этот раз стали финалистами. Но я действительно не понял, почему многие так хвалят их.