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Феллер об игре Аргентины: «Не имеет ничего общего с футболом»

сегодня, 10:12

Директор сборной Германии Руди Феллер рассказал о том, на кого нужно ориентироваться национальной команде. Также он критически отозвался об игре сборной Аргентины, занявшей второе место на прошедшем чемпионате мира.

Я сказал, что мы в сборной Германии должны лучше защищаться. Многие приводили Аргентину в пример. Я подумал, что это плохой пример. Внезапно Аргентина стала эталоном. Мне эта дискуссия показалась немного лицемерной.

Не хочу, чтобы моя команда играла как сборная Аргентины. Это не имеет ничего общего с футболом.

Да, они были чемпионами мира, на этот раз стали финалистами. Но я действительно не понял, почему многие так хвалят их.

По мнению функционера, есть хорошие примеры:

Испания заслуживает похвалы, англичане тоже очень хорошо оборонялись.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 10:58, ред.
Может дело не в дискуссионной игре Аргентины, а в непонимании Фёллера и неприятии им реальности...
Это спорт и его привратности неумолимы...
Помнится в НХЛ сезона 2006 года, когда несмотря на невзрачную игру и сложности с выходом в плей-офф, команда "Анайхайм Майти Дакс" в дальнейшем проломила всех и в финале, победив "Оттаву Сенаторс" впервые взяла Кубок Стенли...
Чего не случалось не ранее, не после... И это была малокомуизвестная команда, какие-то Утки, а не "Эдмонтон", "Питтсбург", "Чикаго" или "Монреаль" со всеми их титулами, заслугами, составами и традициями... Раскладец...
Руслан Муслимов
Руслан Муслимов
сегодня в 10:52
Куда лучше не выходить из группы или вылетать на первой стадии плей-офф...
"Да, они были чемпионами мира, на этот раз стали финалистами. Но я действительно не понял, почему многие так хвалят их." - теперь понятно, почему Германия так отвратительно выступает на турнирах
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:51
Да в целом как-то прям уж мощных сборных на этом чм я не увидел.
tucde5tazg3z
tucde5tazg3z
сегодня в 10:49
Правильно!Грамотно!
ys4knetxfvvg
ys4knetxfvvg
сегодня в 10:22
Кто бы говорил, где Аргентина, а где Германия.
Гость
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