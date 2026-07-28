Феллер об игре Аргентины: «Не имеет ничего общего с футболом»

Директор сборной Германии Руди Феллер рассказал о том, на кого нужно ориентироваться национальной команде. Также он критически отозвался об игре сборной Аргентины, занявшей второе место на прошедшем чемпионате мира.
Я сказал, что мы в сборной Германии должны лучше защищаться. Многие приводили Аргентину в пример. Я подумал, что это плохой пример. Внезапно Аргентина стала эталоном. Мне эта дискуссия показалась немного лицемерной.
Не хочу, чтобы моя команда играла как сборная Аргентины. Это не имеет ничего общего с футболом.
Да, они были чемпионами мира, на этот раз стали финалистами. Но я действительно не понял, почему многие так хвалят их.
По мнению функционера, есть хорошие примеры:
Испания заслуживает похвалы, англичане тоже очень хорошо оборонялись.
Это спорт и его привратности неумолимы...
Помнится в НХЛ сезона 2006 года, когда несмотря на невзрачную игру и сложности с выходом в плей-офф, команда "Анайхайм Майти Дакс" в дальнейшем проломила всех и в финале, победив "Оттаву Сенаторс" впервые взяла Кубок Стенли...
Чего не случалось не ранее, не после... И это была малокомуизвестная команда, какие-то Утки, а не "Эдмонтон", "Питтсбург", "Чикаго" или "Монреаль" со всеми их титулами, заслугами, составами и традициями... Раскладец...
"Да, они были чемпионами мира, на этот раз стали финалистами. Но я действительно не понял, почему многие так хвалят их." - теперь понятно, почему Германия так отвратительно выступает на турнирах