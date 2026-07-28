«Барселона» нацелилась на Крупи как альтернативу Альваресу

сегодня, 10:16

«Барселона» рассматривает нападающего «Борнмута» в качестве альтернативы . Каталонцы ищут центрфорварда после ухода в «Чикаго Файр».

Основным приоритетом «сине-гранатовых» остаётся Альварес, но переговоры с «Атлетико» идут непросто. Президент клуба Жоан Лапорта подтвердил, что предложение по аргентинцу действует, но не бессрочно. В случае срыва сделки «Барселона» готова переключиться на 20-летнего француза.