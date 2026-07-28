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«Барселона» нацелилась на Крупи как альтернативу Альваресу

сегодня, 10:16

«Барселона» рассматривает нападающего «Борнмута» Крупи в качестве альтернативы Хулиану Альваресу. Каталонцы ищут центрфорварда после ухода Роберта Левандовского в «Чикаго Файр».

Основным приоритетом «сине-гранатовых» остаётся Альварес, но переговоры с «Атлетико» идут непросто. Президент клуба Жоан Лапорта подтвердил, что предложение по аргентинцу действует, но не бессрочно. В случае срыва сделки «Барселона» готова переключиться на 20-летнего француза.

Крупи перешёл в «Борнмут» прошлым летом из «Лорьяна» за 15 млн евро. В дебютном сезоне АПЛ он забил 13 голов в 33 матчах. «Борнмут» оценивает своего форварда более чем в 100 млн евро.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:51
Лучше приобрести Крупи чем устроит ярмарку тщеславия с Атлетико
xeekdr32ym3n
xeekdr32ym3n
сегодня в 10:24
Хорошая кандидатура, перспективный игрок.
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