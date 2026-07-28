«Атлетико» и «Манчестер Сити» соревнуются за трансфер Энцо Фернандеса

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«Атлетико» включился в борьбу за полузащитника «Челси» , составив конкуренцию «Манчестер Сити». Главный тренер мадридцев давно восхищается 25-летним соотечественником.

В прошлом сезоне Фернандес провёл 54 матча за «Челси» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач, но всё равно хочет покинуть команду. Однако «синие» готовы отпустить аргентинца только за 120 млн евро — сумму, которую заплатили «Бенфике» в январе 2023 года.

«Манчестер Сити» ищет универсального полузащитника для усиления глубины состава. В то же время «Атлетико» рассматривает Энцо Фернандеса как долгосрочную замену , чья карьера подходит к концу. Оба клуба оценивают финансовую целесообразность сделки.