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«Атлетико» и «Манчестер Сити» соревнуются за трансфер Энцо Фернандеса

сегодня, 10:37

«Атлетико» включился в борьбу за полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса, составив конкуренцию «Манчестер Сити». Главный тренер мадридцев Диего Симеоне давно восхищается 25-летним соотечественником.

В прошлом сезоне Фернандес провёл 54 матча за «Челси» во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач, но всё равно хочет покинуть команду. Однако «синие» готовы отпустить аргентинца только за 120 млн евро — сумму, которую заплатили «Бенфике» в январе 2023 года.

«Манчестер Сити» ищет универсального полузащитника для усиления глубины состава. В то же время «Атлетико» рассматривает Энцо Фернандеса как долгосрочную замену Коке, чья карьера подходит к концу. Оба клуба оценивают финансовую целесообразность сделки.

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:48
Заплатить надо будет нехило. А сити уже купили Андерсона за 100+ лямов.
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