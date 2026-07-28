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Соболев оценил взаимодействие с Аугусто

сегодня, 10:59

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о взаимодействии с Фелипе Аугусто в атаке.

Бразилец в стартовом матче нового сезона РПЛ на выезде с «Акроном» (5:0) отметился первым голом в составе команды из Санкт-Петербурга. Соболев в прошедшей игре сделал дубль и отдал результативную передачу.

Хочу поздравить его с дебютным голом за «Зенит», он молодец! Для него это тоже важно. У Фелипе всё ещё впереди. Будем ли играть в паре, это зависит от решений главного тренера. Что касается меня, то особой разницы нет, хотя действовать в два нападающих в чём‑то даже бывает попроще.

О словах Фелипе Аугусто про то, что они хорошо дополняют друг друга на поле

Он достаточно быстрый. Я, наверное, больше нападающий силового плана. Фелипе бежит за спину, моя игра во многом — это борьба за мячи, в том числе за те, что идут в недодачу. Поэтому, наверное, соглашусь с ним. Пока неплохо вместе получается. Посмотрим, как будет дальше.

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Зенит  Соболев Александр  Фелипе Аугусто
Источник: matchtv.ru Фото: The Football Union of Russia
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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:24
Аугусто этому прозвище дадут русалка?
Ну чтоб как в песне " дельфин и русалка не пара не пара... "
6t6xrk8bztpd
6t6xrk8bztpd
сегодня в 11:08
Стоит только пожелать удачи такому взаимодействию.
Гость
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