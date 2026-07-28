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«Фулхэм» получил добро на трансфер Гонсало Гарсии

сегодня, 11:08

«Фулхэм» может подписать нападающего «Реала» Гонсало Гарсию. Главный тренер мадридцев Жозе Моуриньо дал добро на уход 22-летнего испанца этим летом.

Переговоры между клубами и игроком уже ведутся. «Реал» готов отпустить воспитанника, но хочет сохранить 50% экономических прав на него, что позволит влиять на будущее форварда. «Фулхэм» предлагает за Гарсию 30 млн евро.

Интерес «Фулхэма» к Гонсало Гарсии инициировал главный тренер «дачников» Альваро Арбелоа, который работал с нападающим в академии «Реала». В прошлом сезоне Гарсия регулярно забивал за «Реал Мадрид» и тренировался с первой командой.

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Все комментарии
Drosmo
Drosmo
сегодня в 11:41
Очень неплохой вариант и для Гонсало, и для Арбелоа. И тренер и игрок хорошо знакомы, мало того, именно под руководством Арбелоа Гонсало раскрылся как очень перспективный игрок в молодёжке "Мадрида". Да и, в принципе, молодой испанец очень неплохой центрфорвард, и даже в основе Реала смог себя показать. Другое дело, что всё же он не дотягивает до уровня Реала. А вот в таком середняке как Фулхэм вполне себе сможет полноценно раскрыться, и возможно этот клуб станет трамплином для дальнейшей карьеры Гонсало.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:39
Зачем дачникам покупать половину футболиста??
Гость
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