«Фулхэм» получил добро на трансфер Гонсало Гарсии

сегодня, 11:08

«Фулхэм» может подписать нападающего «Реала» Гонсало Гарсию. Главный тренер мадридцев дал добро на уход 22-летнего испанца этим летом.

Переговоры между клубами и игроком уже ведутся. «Реал» готов отпустить воспитанника, но хочет сохранить 50% экономических прав на него, что позволит влиять на будущее форварда. «Фулхэм» предлагает за Гарсию 30 млн евро.

Интерес «Фулхэма» к Гонсало Гарсии инициировал главный тренер «дачников» , который работал с нападающим в академии «Реала». В прошлом сезоне Гарсия регулярно забивал за «Реал Мадрид» и тренировался с первой командой.