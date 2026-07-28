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«Астон Вилла» нацелилась на звезду ЧМ-2026 Эль-Айнауи

сегодня, 11:36

«Астон Вилла» сделала полузащитника «Ромы» Нила Эль-Айнауи приоритетной трансферной целью. Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери лично настаивает на подписании 25-летнего марокканца, который стал одним из открытий чемпионата мира 2026 года.

Интерес к игроку проявляют около половины клубов АПЛ, включая «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси». Однако, по информации источника, «Эвертон» имеет стратегическое преимущество — «ириски» и «Рома» принадлежат одной группе компаний The Friedkin Group.

Нил Эль-Айнауи перешёл в «Рому» из «Ланса» летом 2025 года. Transfermarkt оценивает его в 23 млн евро, однако «Рома» запросит большую сумму в случае начала переговоров с несколькими клубами.

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:40, ред.
В итоге с Эвертона снимут 20 очков)))
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