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Пике: «Барселона» по-прежнему сильнее «Реала»

сегодня, 12:02

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что каталонский клуб остаётся сильнее «Реала» перед стартом нового сезона. По его словам, два подряд титула Ла Лиги дают «сине-гранатовым» статус фаворита.

Я считаю, что «Барселона» сегодня и на старте Ла Лиги по-прежнему сильнее. Тот факт, что вы выиграли два последних чемпионства, даёт вам статус и доверие, чтобы начинать в роли фаворита. Затем нужно это доказывать на поле.

По мнению экс-защитника, стабильность при Ханси-Дитере Флике — ключевое преимущество «Барселоны». Игроки уже полностью адаптировались к системе тренера за два года работы, в то время как другие команды только осваивают новые концепции.

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Барселона  Реал  Пике Жерар  Флик Ханс-Дитер
Перевод с barcauniversal.com Фото: Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia
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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 12:30
Ну да, если сугубо по результатам, личным встречам и по количеству золотых медалей за последние два года, то сильней. Насчет адаптации, концепции и стабильности, о чём говорит Пике, то здесь можно поспорить. За два года работы Флика в Барселоне нет победы в ЛЧ. Команда, с огромным трудом играет против закрытых соперников, а в большинстве случаев проигрывает им... (Интер, Атлетико)

В центре поля нет порядка, нет слаженности действий, нет баланса в линиях, а если сопернику удается с помощью прессинга выдавить Барсу за центр поля и не дать ей владеть мячом и территорией, то это- заведомо поражение... В центре защиты по прежнему сквозняки и тд, и тп. Да, надо признать, что атаку, Флик создал божественную, вероятно, самую красивую в Европе, но стержня в игре Барселоны не наблюдается...

Поэтому, все, самые громкие победы Барсы за время работы Флика в Барселоне- только из числа внутренних турниров. Во всяком случае, пока, а там, видно будет.
fvgq9h8wjfa4
fvgq9h8wjfa4
сегодня в 12:25
Каждый кулик свое болото хвалит.
Гость
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