Пике: «Барселона» по-прежнему сильнее «Реала»

сегодня, 12:02

Бывший защитник «Барселоны» заявил, что каталонский клуб остаётся сильнее «Реала» перед стартом нового сезона. По его словам, два подряд титула Ла Лиги дают «сине-гранатовым» статус фаворита.

Я считаю, что «Барселона» сегодня и на старте Ла Лиги по-прежнему сильнее. Тот факт, что вы выиграли два последних чемпионства, даёт вам статус и доверие, чтобы начинать в роли фаворита. Затем нужно это доказывать на поле.

По мнению экс-защитника, стабильность при — ключевое преимущество «Барселоны». Игроки уже полностью адаптировались к системе тренера за два года работы, в то время как другие команды только осваивают новые концепции.