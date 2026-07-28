Пике: «Барселона» по-прежнему сильнее «Реала»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что каталонский клуб остаётся сильнее «Реала» перед стартом нового сезона. По его словам, два подряд титула Ла Лиги дают «сине-гранатовым» статус фаворита.
Я считаю, что «Барселона» сегодня и на старте Ла Лиги по-прежнему сильнее. Тот факт, что вы выиграли два последних чемпионства, даёт вам статус и доверие, чтобы начинать в роли фаворита. Затем нужно это доказывать на поле.
По мнению экс-защитника, стабильность при Ханси-Дитере Флике — ключевое преимущество «Барселоны». Игроки уже полностью адаптировались к системе тренера за два года работы, в то время как другие команды только осваивают новые концепции.
В центре поля нет порядка, нет слаженности действий, нет баланса в линиях, а если сопернику удается с помощью прессинга выдавить Барсу за центр поля и не дать ей владеть мячом и территорией, то это- заведомо поражение... В центре защиты по прежнему сквозняки и тд, и тп. Да, надо признать, что атаку, Флик создал божественную, вероятно, самую красивую в Европе, но стержня в игре Барселоны не наблюдается...
Поэтому, все, самые громкие победы Барсы за время работы Флика в Барселоне- только из числа внутренних турниров. Во всяком случае, пока, а там, видно будет.