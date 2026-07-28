Мальдини ушёл из сборной Италии из-за отказа назначить Пирло

Паоло Мальдини покинул пост технического директора сборной Италии спустя всего 16 дней после назначения. Причиной стал отказ утвердить Андреа Пирло на пост главного тренера национальной команды.
Мальдини и его советник Леонардо подали в отставку после встречи с президентом федерации Малаго, который настаивал на кандидатурах Антонио Конте или Роберто Манчини, считая Пирло неподходящим вариантом. Мальдини, в свою очередь, чувствовал себя преданным, полагая, что политический скандал вокруг Пирло стал лишь предлогом для отказа.
После ухода Мальдини и Леонардо заявили: «Они не хотят перемен». По данным СМИ, они также предлагали кандидатуру Тиаго Мотты, но Малаго отклонил и её. В итоге Мальдини и Леонардо поняли, что их полномочия ограничены, и приняли решение покинуть свои посты.