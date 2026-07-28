Мальдини ушёл из сборной Италии из-за отказа назначить Пирло

сегодня, 12:24

покинул пост технического директора сборной Италии спустя всего 16 дней после назначения. Причиной стал отказ утвердить на пост главного тренера национальной команды.

Мальдини и его советник Леонардо подали в отставку после встречи с президентом федерации Малаго, который настаивал на кандидатурах или , считая Пирло неподходящим вариантом. Мальдини, в свою очередь, чувствовал себя преданным, полагая, что политический скандал вокруг Пирло стал лишь предлогом для отказа.