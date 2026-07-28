Браим Диас хочет остаться в «Реале» несмотря на роль запасного

Полузащитник «Реала» Браим Диас заявил о желании продолжить карьеру в мадридском клубе. 26-летний марокканец доволен своим текущим положением в команде и не намерен искать больше игрового времени в другом клубе.
В прошлом сезоне Браим провёл 42 матча за «Реал», забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Он готов к высокой конкуренции и предпочитает остаться на «Сантьяго Бернабеу», даже если ему не гарантируют место в стартовом составе.
В ближайшее время у Браима состоится разговор с главным тренером Жозе Моуриньо, который определит его роль в команде на сезон-2026/27. При этом игрок не требует статуса основного игрока и готов приносить пользу со скамейки запасных.
В заявке 28 должно быть
Переизбыток))
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