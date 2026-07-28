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Браим Диас хочет остаться в «Реале» несмотря на роль запасного

сегодня, 12:53

Полузащитник «Реала» Браим Диас заявил о желании продолжить карьеру в мадридском клубе. 26-летний марокканец доволен своим текущим положением в команде и не намерен искать больше игрового времени в другом клубе.

В прошлом сезоне Браим провёл 42 матча за «Реал», забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Он готов к высокой конкуренции и предпочитает остаться на «Сантьяго Бернабеу», даже если ему не гарантируют место в стартовом составе.

В ближайшее время у Браима состоится разговор с главным тренером Жозе Моуриньо, который определит его роль в команде на сезон-2026/27. При этом игрок не требует статуса основного игрока и готов приносить пользу со скамейки запасных.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:54
Прикипел к скамейке.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 13:11, ред.
Оптом купля новых игроков у Реала
В заявке 28 должно быть
Переизбыток))
Еще хотят Диоманде и Бастони забрать
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 12:54
Для ротации сойдёт, на большее и рассчитывать не стоит в реале.
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