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Экс-футболист «Рубина» Зотов будет играть в Медиалиге

сегодня, 12:55

ФК «Десять» из Медиалиги объявил о переходе полузащитника Александра Зотова.

Воспитанник московского «Спартака» выступал в РПЛ за тульский «Арсенал», московское «Динамо», «Енисей». Предыдущим его клубом был казанский «Рубин».

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asf9gs4fxjna
asf9gs4fxjna
сегодня в 13:45
Все клубы обошел и нигде не блеснул.
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