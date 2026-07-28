Экс-футболист «Рубина» Зотов будет играть в Медиалиге

ФК «Десять» из Медиалиги объявил о переходе полузащитника Александра Зотова.
Воспитанник московского «Спартака» выступал в РПЛ за тульский «Арсенал», московское «Динамо», «Енисей». Предыдущим его клубом был казанский «Рубин».
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