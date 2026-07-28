CAS подтвердил получение иска от «Ахмата»

В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщили о получении иска от «Ахмата» в связи с запретом на регистрацию новых игроков, наложенным Международной федерацией футбола (ФИФА).
О том, что грозненский клуб отправил иск, 26 июля уведомил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
CAS подтверждает получение апелляции футбольного клуба «Ахмат», касающейся международного запрета на регистрацию новых игроков, поданной 24 июля 2026 года. В настоящее время стороны обмениваются письменными заявлениями. Если слушание запланировано, оно появится в списке назначенных слушаний, который обновляется раз в две недели.