CAS подтвердил получение иска от «Ахмата»

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В пресс-службе Спортивного арбитражного суда ( CAS ) сообщили о получении иска от «Ахмата» в связи с запретом на регистрацию новых игроков, наложенным Международной федерацией футбола ( ФИФА ).

О том, что грозненский клуб отправил иск, 26 июля уведомил генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.