Морозов: «Батраков не единственный лидер „Локомотива“»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов заявил, что Алексей Батраков не является единственным ключевым игроком команды. По его словам, в прошлом сезоне полузащитник много забивал и отдавал голевые передачи, но в коллективе есть и другие лидеры.
В прошлом сезоне он был одним из лидеров, много забивал и отдавал голевые. От него многое зависит в атаке, это несомненно. Но он не единственный лидер в команде.
Также Морозов ответил на вопрос, сколько Батраков пробудет в команде:
Это лучше спросить у него, как долго он хочет быть в команде. Сколько захочет, столько и будет.