Морозов: «Батраков не единственный лидер „Локомотива“»

сегодня, 13:20

Защитник «Локомотива» заявил, что не является единственным ключевым игроком команды. По его словам, в прошлом сезоне полузащитник много забивал и отдавал голевые передачи, но в коллективе есть и другие лидеры.

В прошлом сезоне он был одним из лидеров, много забивал и отдавал голевые. От него многое зависит в атаке, это несомненно. Но он не единственный лидер в команде.

Также Морозов ответил на вопрос, сколько Батраков пробудет в команде: