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Морозов: «Батраков не единственный лидер „Локомотива“»

сегодня, 13:20

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов заявил, что Алексей Батраков не является единственным ключевым игроком команды. По его словам, в прошлом сезоне полузащитник много забивал и отдавал голевые передачи, но в коллективе есть и другие лидеры.

В прошлом сезоне он был одним из лидеров, много забивал и отдавал голевые. От него многое зависит в атаке, это несомненно. Но он не единственный лидер в команде.

Также Морозов ответил на вопрос, сколько Батраков пробудет в команде:

Это лучше спросить у него, как долго он хочет быть в команде. Сколько захочет, столько и будет.

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Локомотив М  Батраков Алексей  Морозов Евгений
Источник: sport24.ru Фото: Ekaterina Martynova / The Russian Football Union
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