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Юноши «Локо», ЦСКА и «Спартака» сыграют с зарубежными командами

сегодня, 13:37

В Москве пройдёт восьмой международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP.

Участниками станут команды из игроков не старше 14 лет (2012 года рождения), которые представляют футбольные школы разных стран.

На поле выйдут юноши из столичных «Локомотива», ЦСКА, «Спартака» и «Родины». Зарубежными командами будут «Ордабасы» (Казахстан), минское «Динамо» (Беларусь), «Коринтианс Паулиста» (Бразилия) и «Црвена Звезда» (Сербия).

Первые игры состоятся 4 августа на «Сапсан Арене», там пройдёт основная часть соревнования. Финал запланирован на 9 августа на «РЖД Арене».

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