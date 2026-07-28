Юноши «Локо», ЦСКА и «Спартака» сыграют с зарубежными командами

сегодня, 13:37

В Москве пройдёт восьмой международный юношеский футбольный турнир UTLC CUP.

Участниками станут команды из игроков не старше 14 лет (2012 года рождения), которые представляют футбольные школы разных стран.

На поле выйдут юноши из столичных «Локомотива», ЦСКА , «Спартака» и «Родины». Зарубежными командами будут «Ордабасы» (Казахстан), минское «Динамо» (Беларусь), «Коринтианс Паулиста» (Бразилия) и «Црвена Звезда» (Сербия).