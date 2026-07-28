УЕФА пересмотрел правила использования VAR после ЧМ-2026

УЕФА выпустил новую директиву по использованию системы видеопомощи арбитрам. Согласно решению, VAR должен вмешиваться только в случаях «явных и очевидных» ошибок или пропущенных эпизодов, а не пересматривать каждый момент.
На встрече с участием судейских комитетов 55 национальных ассоциаций и IFAB также было решено ускорить возобновление игры — вводятся временные лимиты на замены и пятисекундный отсчёт для вбрасываний и ударов от ворот.
Отдельно уточнён протокол «ошибочной идентификации». Теперь он не может применяться к эпизодам симуляции, как это произошло на чемпионате мира в случае с Бреэлем Эмболо. Тогда швейцарца удалили за вторую жёлтую карточку после того, как VAR отменил предупреждение Леандро Паредесу и зафиксировал симуляцию со стороны швейцарца.