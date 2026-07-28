УЕФА пересмотрел правила использования VAR после ЧМ-2026

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УЕФА выпустил новую директиву по использованию системы видеопомощи арбитрам. Согласно решению, VAR должен вмешиваться только в случаях «явных и очевидных» ошибок или пропущенных эпизодов, а не пересматривать каждый момент.

На встрече с участием судейских комитетов 55 национальных ассоциаций и IFAB также было решено ускорить возобновление игры — вводятся временные лимиты на замены и пятисекундный отсчёт для вбрасываний и ударов от ворот.