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УЕФА пересмотрел правила использования VAR после ЧМ-2026

сегодня, 13:48

УЕФА выпустил новую директиву по использованию системы видеопомощи арбитрам. Согласно решению, VAR должен вмешиваться только в случаях «явных и очевидных» ошибок или пропущенных эпизодов, а не пересматривать каждый момент.

На встрече с участием судейских комитетов 55 национальных ассоциаций и IFAB также было решено ускорить возобновление игры — вводятся временные лимиты на замены и пятисекундный отсчёт для вбрасываний и ударов от ворот.

Отдельно уточнён протокол «ошибочной идентификации». Теперь он не может применяться к эпизодам симуляции, как это произошло на чемпионате мира в случае с Бреэлем Эмболо. Тогда швейцарца удалили за вторую жёлтую карточку после того, как VAR отменил предупреждение Леандро Паредесу и зафиксировал симуляцию со стороны швейцарца.

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Drosmo
Drosmo
сегодня в 14:01
Ну вот в УЕФА негласно и подтвердили, что эпизод в матче Швейцария - Аргентина с удалением Бреэлем Эмболо, был просто форменным беспределом только ради вытягивания за уши Аргентины в очередном матче. Самый скандальный, позорный и продажный мундиаль за последние лет тридцать это точно.
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