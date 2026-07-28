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Самедов назвал уход Карпукаса потерей для «Локомотива»

сегодня, 14:05

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов считает, что переход Артёма Карпукаса в «Зенит» станет серьёзной потерей для московского клуба. По его словам, 24-летний хавбек является игроком высокого уровня.

Это будет большая потеря для «Локомотива» — игрок высокого уровня и сборной России, весьма молодой. Карпукасу есть куда расти в игровом плане. Не знаю, что у них будет в середине, но если они идут на этот шаг, то знают, что делают.

Также Самедов высказался о возможном уходе из «Зенита» Вильмара Барриоса. Экс-игрок «Локомотива» отметил, что колумбиец — классный футболист с большим опытом, но, возможно, потерявший мотивацию.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:24
Сильный игрок, уровня верхушки нашего чемпионата. Полезнее Барко и Угальде с Гарсией
s4vmfanev5p5
s4vmfanev5p5
сегодня в 14:23
У Локо выбора особо нет, денег не хватает, их нужно где-то брать.
Гость
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