Самедов назвал уход Карпукаса потерей для «Локомотива»

сегодня, 14:05

Бывший полузащитник «Локомотива» считает, что переход в «Зенит» станет серьёзной потерей для московского клуба. По его словам, 24-летний хавбек является игроком высокого уровня.

Это будет большая потеря для «Локомотива» — игрок высокого уровня и сборной России, весьма молодой. Карпукасу есть куда расти в игровом плане. Не знаю, что у них будет в середине, но если они идут на этот шаг, то знают, что делают.

Также Самедов высказался о возможном уходе из «Зенита» . Экс-игрок «Локомотива» отметил, что колумбиец — классный футболист с большим опытом, но, возможно, потерявший мотивацию.