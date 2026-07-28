«Реал Мадрид» готовится к эпохе после Куртуа

сегодня, 14:26

«Реал Мадрид» начал подготовку к эпохе после . Клуб ищет долгосрочного преемника для 34-летнего бельгийца и начнёт скаутинг вратарей уже этим летом.

Уход в «Севилью» ускорил поиски, так как молодой испанец долгое время рассматривался как потенциальная замена Куртуа. Однако в текущее трансферное окно подписание вратаря не ожидается — в 2027 году «Реал» может активизироваться на рынке.

Пока основным сменщиком Куртуа остаётся . Украинец, несмотря на слухи об уходе, принял роль второго номера и готов подменять бельгийца в случае необходимости. В клубе довольны его работой и не планируют расставаться с 27-летним голкипером.