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«Реал Мадрид» готовится к эпохе после Куртуа

сегодня, 14:26

«Реал Мадрид» начал подготовку к эпохе после Тибо Куртуа. Клуб ищет долгосрочного преемника для 34-летнего бельгийца и начнёт скаутинг вратарей уже этим летом.

Уход Франсиско Гонсалеса в «Севилью» ускорил поиски, так как молодой испанец долгое время рассматривался как потенциальная замена Куртуа. Однако в текущее трансферное окно подписание вратаря не ожидается — в 2027 году «Реал» может активизироваться на рынке.

Пока основным сменщиком Куртуа остаётся Андрей Лунин. Украинец, несмотря на слухи об уходе, принял роль второго номера и готов подменять бельгийца в случае необходимости. В клубе довольны его работой и не планируют расставаться с 27-летним голкипером.

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сегодня в 14:46
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