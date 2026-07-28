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Зидан не откажется от контракта с Adidas после прихода в сборную

сегодня, 14:29

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан продолжит сотрудничество с Adidas.

У специалиста действующий контракт с немецким брендом, а официальным экипировщиком национальной команды является Nike. Однако президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло на пресс-конференции сообщил, что проблемы не возникнет:

Мы это обсуждали, и когда тренер приезжает на сборы, он носит Nike.

Исключением станет обувь. Глава организации уточнил, что специалист будет использовать любую обувь, которую выберет сам, поскольку она считается «технической» продукцией и, следовательно, не подлежит спонсорским ограничениям. Зидан также сказал, что не намерен прекращать сотрудничество с немецкой компанией:

Я сотрудничаю с Adidas уже 30 лет, но это ничего не изменит. Не думаю, что Adidas будет вмешиваться в дела сборной Франции, и я не собираюсь отказываться от своего спонсора.

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Франция  Зидан Зинедин  Диалло Филипп
Перевод с lequipe.fr Фото: Соцсети Зинедина Зидана
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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:44
Это же не фонбет, так что все нормально))
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