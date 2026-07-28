Зидан не откажется от контракта с Adidas после прихода в сборную

сегодня, 14:29

Новый главный тренер сборной Франции продолжит сотрудничество с Adidas.

У специалиста действующий контракт с немецким брендом, а официальным экипировщиком национальной команды является Nike. Однако президент Федерации футбола Франции на пресс-конференции сообщил, что проблемы не возникнет:

Мы это обсуждали, и когда тренер приезжает на сборы, он носит Nike.

Исключением станет обувь. Глава организации уточнил, что специалист будет использовать любую обувь, которую выберет сам, поскольку она считается «технической» продукцией и, следовательно, не подлежит спонсорским ограничениям. Зидан также сказал, что не намерен прекращать сотрудничество с немецкой компанией: