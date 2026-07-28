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«Челси» обыграл «Вестерн Сидней Уондерерс» в матче с 10 голами

сегодня, 14:40
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)6 : 4Логотип футбольный клуб Вестерн Сидней УондерерсВестерн Сидней УондерерсЗавершен

«Челси» выиграл у «Вестерн Сидней Уондерерс» в контрольном матче (6:4).

На 6-й минуте лондонская команда открыла счёт — мяч забил новичок Дастан Сатпаев. На 14-й австралийский клуб отыгрался усилиями Энтони Пантазопулоса. Айдан Хэммонд на 32-й вывел команду из Сиднея вперёд. Дарио Эссуго на 38-й восстановил равенство на табло. На 62-й австралийцы снова повели после гола Дилана Сциклуны. На 66-й Джейми Байно-Гиттенс сравнял счёт. На 78-й Луал Аван вывел «Вестерн Сидней Уондерерс» вперёд. Далее хет-триком у англичан отметился Жоао Педро (80-я, 85-я и 89-я).

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Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 14:59
Матч надо смотреть было кто играл
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 14:45
Пенсы еще и проиграли до 80 мин? Ну и дела.....
Да просто товарняк, но 4 мяча получить от австралийцев- это перебор
Гость
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