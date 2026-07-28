«Челси» обыграл «Вестерн Сидней Уондерерс» в матче с 10 голами

сегодня, 14:40

«Челси» выиграл у «Вестерн Сидней Уондерерс» в контрольном матче (6:4).

На 6-й минуте лондонская команда открыла счёт — мяч забил новичок Дастан Сатпаев. На 14-й австралийский клуб отыгрался усилиями Энтони Пантазопулоса. Айдан Хэммонд на 32-й вывел команду из Сиднея вперёд. Дарио Эссуго на 38-й восстановил равенство на табло. На 62-й австралийцы снова повели после гола Дилана Сциклуны. На 66-й Джейми Байно-Гиттенс сравнял счёт. На 78-й Луал Аван вывел «Вестерн Сидней Уондерерс» вперёд. Далее хет-триком у англичан отметился Жоао Педро (80-я, 85-я и 89-я).