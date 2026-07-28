Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2026/2027

Генеральный директор «Динамо» Пивоваров не видит угрозы трансферного бана

сегодня, 14:48

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клубу не угрожает запрет на регистрацию новых игроков. Ранее появлялась информация о возможном трансферном бане из-за проблем с солидарными выплатами через клиринговый центр ФИФА во Франции, однако в РФС эту информацию опровергли.

На «Динамо» могут наложить трансферный бан? В настоящий момент все клубы РПЛ находятся в одинаковой ситуации. Все проходят процедуру комплаенса в одной из палат ФИФА. На данный момент никаких подобных решений по поводу «Динамо» не принято. Я не считаю, что в этом вопросе клубу что-то угрожает.

Ранее СМИ сообщали, что все клубы РПЛ могут получить трансферный бан, однако в РФС опровергли эту информацию. Пивоваров подтвердил, что все российские клубы проходят одинаковую процедуру комплаенса, и на данный момент никаких ограничений для «Динамо» не введено.

Подписывайся в ВК
Все новости
С «Крыльев Советов» снят запрет на регистрацию новых игроков
24 июля
КДК оштрафовал Соболева после игры со «Спартаком»
23 июля
Отстранение России могут оспорить в суде
23 июля
Риска массового трансферного запрета ФИФА нет — РФС
22 июля
Аргентина осталась в меньшинстве после удаления Фернандеса
20 июля
Беллингем может быть наказан ФИФА после инцидента с Барко
16 июля
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:00
Бан всегда приходит неожиданно...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 