Генеральный директор «Динамо» Пивоваров не видит угрозы трансферного бана

сегодня, 14:48

Генеральный директор московского «Динамо» заявил, что клубу не угрожает запрет на регистрацию новых игроков. Ранее появлялась информация о возможном трансферном бане из-за проблем с солидарными выплатами через клиринговый центр ФИФА во Франции, однако в РФС эту информацию опровергли.

На «Динамо» могут наложить трансферный бан? В настоящий момент все клубы РПЛ находятся в одинаковой ситуации. Все проходят процедуру комплаенса в одной из палат ФИФА . На данный момент никаких подобных решений по поводу «Динамо» не принято. Я не считаю, что в этом вопросе клубу что-то угрожает.