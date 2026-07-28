Генеральный директор «Динамо» Пивоваров не видит угрозы трансферного бана

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что клубу не угрожает запрет на регистрацию новых игроков. Ранее появлялась информация о возможном трансферном бане из-за проблем с солидарными выплатами через клиринговый центр ФИФА во Франции, однако в РФС эту информацию опровергли.
На «Динамо» могут наложить трансферный бан? В настоящий момент все клубы РПЛ находятся в одинаковой ситуации. Все проходят процедуру комплаенса в одной из палат ФИФА. На данный момент никаких подобных решений по поводу «Динамо» не принято. Я не считаю, что в этом вопросе клубу что-то угрожает.
Ранее СМИ сообщали, что все клубы РПЛ могут получить трансферный бан, однако в РФС опровергли эту информацию. Пивоваров подтвердил, что все российские клубы проходят одинаковую процедуру комплаенса, и на данный момент никаких ограничений для «Динамо» не введено.