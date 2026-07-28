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Президента ФИФА Инфантино обвинили в «прямом подкупе»

сегодня, 15:09

Президента ФИФА Джанни Инфантино вызвали для дачи показаний в юридический комитет Палаты представителей США. Конгрессмен-демократ Джейми Раскин требует раскрыть истинную природу отношений Инфантино с президентом Дональдом Трампом, включая всю переписку между ФИФА и администрацией Белого дома.

Поводом для запроса стали многочисленные случаи тесного взаимодействия: Трамп получил от Инфантино первую в истории премию FIFA Peace Prize, ФИФА арендовала офис в Trump Tower, а жеребьёвка чемпионата мира была перенесена в Вашингтонский центр Кеннеди, который контролируется командой Трампа. Особое возмущение вызвало снятие дисквалификации с нападающего сборной США Фоларина Балогуна после личного обращения президента к главе ФИФА.

В письме Раскин обвиняет ФИФА в «откровенном подкупе» и сравнивает действия Инфантино с коррупционным скандалом вокруг его предшественника Зеппа Блаттера. Также поднимается вопрос о завышении цен на билеты и мошеннических продажах во время ЧМ-2026. Белый дом уже отреагировал на запрос, назвав Раскина «лёгковесом», а прошедший турнир — одним из величайших спортивных событий в истории.

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Перевод с si.com Фото: Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia
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Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 15:33
Инфа.тина с душком ...
Анатолий Гуськов
Анатолий Гуськов
сегодня в 15:27
Был бы Раскин республиканцем было бы что-то серьёзное. А так спишут всё на межпартийную неприязнь.
mwrmuu5g9577
mwrmuu5g9577
сегодня в 15:11
И на старуху бывает проруха.... как говорится попадалово...
Гость
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