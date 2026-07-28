Президента ФИФА Инфантино обвинили в «прямом подкупе»

Президента ФИФА Джанни Инфантино вызвали для дачи показаний в юридический комитет Палаты представителей США. Конгрессмен-демократ Джейми Раскин требует раскрыть истинную природу отношений Инфантино с президентом Дональдом Трампом, включая всю переписку между ФИФА и администрацией Белого дома.
Поводом для запроса стали многочисленные случаи тесного взаимодействия: Трамп получил от Инфантино первую в истории премию FIFA Peace Prize, ФИФА арендовала офис в Trump Tower, а жеребьёвка чемпионата мира была перенесена в Вашингтонский центр Кеннеди, который контролируется командой Трампа. Особое возмущение вызвало снятие дисквалификации с нападающего сборной США Фоларина Балогуна после личного обращения президента к главе ФИФА.
В письме Раскин обвиняет ФИФА в «откровенном подкупе» и сравнивает действия Инфантино с коррупционным скандалом вокруг его предшественника Зеппа Блаттера. Также поднимается вопрос о завышении цен на билеты и мошеннических продажах во время ЧМ-2026. Белый дом уже отреагировал на запрос, назвав Раскина «лёгковесом», а прошедший турнир — одним из величайших спортивных событий в истории.