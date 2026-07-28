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Родри перенёс операцию на спине

сегодня, 15:24

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри успешно перенёс операцию на спине. Как сообщает официальный сайт клуба, 30-летний испанец испытывал дискомфорт в течение некоторого времени, но теперь проблема устранена.

Операция была небольшой, и теперь игрок приступит к короткому курсу реабилитации. В клубе пожелали игроку скорейшего восстановления и пообещали информировать о ходе его реабилитации.

Сроки возвращения Родри в строй не уточняются. Напомним, к полузащитнику сильный интерес проявляет мадридский «Реал», и сам испанец не против вернуться на родину

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