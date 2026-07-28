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«Аль-Хиляль» готов отпустить Канселу в «Барселону»

сегодня, 15:50

«Аль-Хиляль» согласился продать защитника Жоау Канселу в «Барселону». Саудовский клуб ранее требовал слишком много за 32-летнего португальца, но теперь готов облегчить его переход.

Канселу отчаянно хочет вернуться в «Барселону» на постоянной основе. При этом игрок должен вернуться в расположение «Аль-Хиляля» на предсезонную подготовку на этой неделе и тренироваться с командой до завершения сделки.

Игрок уже выступал за «Барселону» на правах аренды в сезоне-2023/24. У него напряжённые отношения с главным тренером «Аль-Хиляля» Симоне Индзаги. Ожидается, что переход состоится, но соглашение пока не достигнуто.

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:12
Много за него они не получат. Думаю барса за копейки заберёт
Гость
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