«Аль-Хиляль» готов отпустить Канселу в «Барселону»

сегодня, 15:50

«Аль-Хиляль» согласился продать защитника в «Барселону». Саудовский клуб ранее требовал слишком много за 32-летнего португальца, но теперь готов облегчить его переход.

Канселу отчаянно хочет вернуться в «Барселону» на постоянной основе. При этом игрок должен вернуться в расположение «Аль-Хиляля» на предсезонную подготовку на этой неделе и тренироваться с командой до завершения сделки.

Игрок уже выступал за «Барселону» на правах аренды в сезоне-2023/24. У него напряжённые отношения с главным тренером «Аль-Хиляля» . Ожидается, что переход состоится, но соглашение пока не достигнуто.