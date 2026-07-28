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Аморим признал ошибки в «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 16:26

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что допустил «много ошибок» во время работы с клубом. Португалец был уволен в январе после серии неудачных результатов и конфликтов с руководством.

Я многому научился. Трудно указать на что-то одно, но я точно знаю, что совершил много ошибок. Когда проводишь такой анализ и понимаешь, что вина лежит не только на них, но и на тебе, ты можешь стать лучшим тренером и лучшим человеком.

В Премьер-лиге при Амориме «Юнайтед» имел худший процент побед (32%), худший показатель пропущенных голов за игру (1,53) и самый низкий процент «сухих» матчей (15%) среди всех тренеров в истории клуба. После увольнения специалист возглавил «Милан».

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