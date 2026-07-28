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Стадион «Райо» потребует проведения срочных ремонтных работ

сегодня, 16:26

На стадионе «Вальекас», на котором выступает испанский «Райо Велькано», будут проведены срочные ремонтные работы после того, как в ходе проверки, проведённой в октябре в рамках подготовки к будущей реконструкции, были обнаружены серьёзные недостатки в безопасности на объекте.

Результаты проверки побудили сообщество Мадрида, являющегося владельцем арены, вынести постановление о приостановлении договора по управлению стадионом с клубом, о чём он был уведомлён 27 июля. У «Райо» есть десять дней, чтобы оспорить решение. Нынешняя ситуация заставляет клуб искать другое место для проведения матчей.

Предполагаемая продолжительность работ может составлять от двух до шести месяцев. При этом местные власти собираются начать их уже завтра и завершить как можно скорее. Это не меняет комплексный проект реконструкции, представленный 24 июня, который увеличит вместимость до 18 500 зрителей и восстановит одну из трибун.

В прошлом сезоне «Райо Вальекано» дошёл до финала Лиги конференций, где уступил английскому «Кристал Пэлас» (0:1).

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z79e9pzz3upm
z79e9pzz3upm
сегодня в 17:06
В Испании много стадионов, найдут место где играть.
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